14 Февраля 2022
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Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде.

Кроме того, МОК заявил, что если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония тоже не состоится.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил россиянке продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг. При этом CAS не принимал решение по поводу того, употребляла ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства.

Теги: фигуристы, мок, церемония награждения



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