14 Февраля 2022
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Общество В России
Дмитрий Певцов (2022) | Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Всем хочется, чтобы наши дети не были цифровыми дебилами, - Дмитрий Певцов

Артист и депутат Госдумы от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов возмутился решением Минкульта России о приостановке обсуждения так называемого "списка традиционных ценностей". Спорный проект указа президента получил противоречивые отзывы как в сети (на сайте проектов официальных документов), так и в среде экспертов.

По мнению Певцова, в Минкульте услышали "мнение нескольких театральных деятелей", а не сотни тысяч человек.

"Несколько дней назад участвовал в обсуждении списка традиционных ценностей. Наконец-то, наконец-то мы начали об этом думать! И для меня странно, что почему-то отложено обсуждение, хотя 100 тыс. проголосовали "за" и всего 78 тыс. – "против" (речь о голосовании на сайте проектов официальных документов – прим. ред.). Мы строим мосты, у нас потрясающие архитектурные открытия, только кому мы все это оставим. Несколько каких-то театральных деятелей выступили против. Почему-то услышали их, а не те 100 тыс. человек. Всем хочется, чтобы наши дети были не цифровыми дебилами, а живыми, нормальными детьми. Наши предки умирали за веру, царя и отечество, иногда – за родину и Сталина. Но уже выросло целое поколение русофобов", - заявил Певцов на общественных слушаниях в Госдуме, посвященных информационной безопасности детей.

Теги: дмитрий певцов, традиционные ценности, дети



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