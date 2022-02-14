СБУ заявила, что заявления о "российском вторжении" являются нагнетанием паники

СБУ расценивает заявления о подготовке "российского вторжения" как нагнетание паники. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.

Отмечается, что информационное пространство Украины испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Цель этого – посеять тревогу в украинском обществе. В этом обвиняются "некоторые политики страны-агрессора", хотя нагнетание ситуации идет прежде всего из западных стран.

В западных СМИ эта тема муссируется уже несколько месяцев. Так, на днях немецкое издание Der Spiegel написало, что США проинформировали власти Германии о том, что существуют опасения, что "вторжение России" произойдет 16 февраля. Сообщалось даже о подробностях "вторжения". Все это усилило напряжение на Украине, куда авиакомпании даже опасаются летать. А некоторые олигархи спешно покидают страну.