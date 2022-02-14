В Югре ребёнку компенсировали ущерб от травмы, полученной на детской площадке

В Когалыме девочка получит компенсацию за травму, полученную на детской площадке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

2 апреля 2021 г. 11-летняя пострадавшая, качаясь на качелях, упала и получила травму. Мать девочки обратилась в прокуратуру, прося помочь получить компенсацию.

На суде бизнесмен, установивший детскую площадку, добровольно заплатил девочке 250 тыс. руб. Прокуратура внесла администрации города, не обеспечившей контроль за содержанием игрового оборудования, представление. Виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности, качели починили.