14 Февраля 2022
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Владимир Жириновский, &quot;Ельцин-центр&quot;, телефон (2018) | Фото: Накануне.RU

О выписке Жириновского не может быть речи, - СМИ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, находится в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.

Источник РИА Новости сообщил, что пока о выписке председателя ЛДПР "не может быть речи", идет лечение.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов не будут участвовать в сегодняшнем Совете Госдумы. Первый находится в ЦКБ в Москве с пневмонией и коронавирусом, личных заявлений не делает. По поводу Зюганова в коммунистической партии сообщали, что лидер КПРФ находится в больнице "для профилактики" и выйдет из нее через два-три дня.

Теги: минздрав, жириновский



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