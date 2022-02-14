14 Февраля 2022
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вертолет Ми-8 пилот кабина (2012) | Фото: Накануне.RU

Вахтовиков из вертолета, приземлившегося в тундре, эвакуировали в Новый Уренгой

Вертолет авиакомпании "ЮТэйр"прибыл на место вынужденной посадки вертолета Ми-8, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиров - 16 вахтовиков и экипаж в составе трех человек эвакуируют в Новый Уренгой. Прибывшая служба технической поддержки остается на месте авиационного инцидента для определения причин неисправности воздушного судна.

Напомним, сегодня утром вертолет "ЮТэйр", выполняющий рейс из из Нового Уренгоя в поселок Лескино Красноярского края, совершил вынужденную посадку в 20 километрах от села Антипаюта Тазовского района.

По предварительным данным, причиной внеплановой посадки стала техническая неисправность воздушного судна - в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Теги: вахтовики, вертолет, посадка, ми-8



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