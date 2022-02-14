В Бразилии закрытие и открытие школ никак не влияло на заболеваемость коронавирусом - исследование

Никакого влияния на заболеваемость коронавирусом открытия или закрытия школ в пик эпидемии не обнаружено. Таковы результаты исследования в Бразилии, опубликованные в научном журнале JAMA Health Forum.

Было исследовано почти 19 тыс. школ в 643 бразильских муниципалитетах. Никакой связи между открытием школ и заболеваемостью или смертностью от ковида в штате Сан-Паулу в течение 12 недель после открытия не наблюдалось. Не было статистически значимых различий между муниципалитетами, которые разрешили школам вновь открываться, и теми, которые этого не сделали. Причем это касалось как статистики по новым случаям ковида, так и по смертности. Интересно, что также не зафиксировано существенных расхождений между регионами с большим и малым числом учащихся.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сохранение школ открытыми никак не способствовало росту заболеваемости, а закрытие - снижению, заключают авторы.