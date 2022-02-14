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сельхозярмарка, Ханты-Мансийск, Дары осени (2015) | Фото: Пресс-служба мэрии Ханты-Мансийска

Площадь 1905 года. Екатеринбуржцы определились с лучшим местом для ярмарки выходного дня

Мэрия подвела итоги голосования среди жителей Екатеринбурга за лучшее место для проведения традиционной ярмарки выходного дня. Напомним, что опрос был объявлен еще неделю назад, а причиной поисков нового места стал вопрос о необходимости наличия парковки в центре города на протяжении всех выходных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, большинство горожан все же выступило за уже привычную площадь 1905 года. В качестве альтернативы в администрации также предлагали пересечение улиц Татищева и Репина (Верх-Исетский бульвар, 5) и пересечение переулка Театрального и переулка Банковского.

"Задачей городских властей было выяснить, является ли центральная площадь уральской столицы оптимальной площадкой для проведения торгового мероприятия выходного дня. Большинством голосов была выбрана площадь 1905 года. Этой площадке отдали предпочтение 70% проголосовавших", - сообщили в мэрии.

Напомним, что ближайшая ярмарка состоится уже в эти выходные - 19-20 февраля. Всего в этом году запланировано 16 ярмарок выходного дня.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов также планировал отказаться от Площади 1905 года, как от традиционного места строительства Ледового городка. Вместо этого градоначальник предложил организовать в центре города общественный каток.

Теги: Площадь 1905 года, ярмарка, опрос, голосование, Екатеринбург



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