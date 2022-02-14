Лукашенко: Российские военнослужащие будут выведены из Белоруссии, когда мы с Путиным решим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки возвращения в РФ российских военнослужащих будут определены, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения".

"Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас…Это мы будем принимать решение: это наша территория", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о "сделке", на которую, якобы, президент Франции Эммануэль Макрон уговорил президента РФ Владимира Путина. Правда, СМИ озвучивали только одну часть этой "сделки" – со стороны России. В Кремле отказались подтвердить, что Путин пообещал французскому президенту вывести с территории Белоруссии 30 тыс. военных по окончанию текущих военных учений.