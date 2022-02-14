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Общество Санкт-Петербург
смольный, правительство санкт-петербурга (2021) | Фото: Regnum/ Дарья Драй

В Смольном не хотели помогать вывозить с Бали тяжело травмированную петербурженку

В Смольном не хотели помогать эвакуировать с острова Бали 24-летнюю петербурженку, тяжело пострадавшую при столкновении водных скутеров 20 января, сославшись на отсутствие правовых оснований для медицинской эвакуации.

Мать пострадавшей Ирина Стрелец рассказала, что обратилась с просьбой о помощи в Комздрав Смольного, узнав о беде, но там ей отказали, и только обращение в администрацию президента и личное вмешательство вице-премьера Татьяны Голиковой, которая 12 февраля распорядилась отправить за Полиной медицинский транспорт, заставило петербургских чиновников изменить решение.

Полина Стрелец получила тяжелые травмы, сейчас она подключена к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар. Врачи клиники не в состоянии вернуть ее в сознание и проводить дальнейшее лечение. Страховка на сумму в 50 тысяч долларов может покрыть только часть лечения, тогда как стоимость медицинской эвакуации составляет около 15 -17 млн рублей.

«Таких денег у семьи нет. Медицинская страховка исчерпана. 7 февраля мы заплатили за три дня в клинике 1 575 000 рублей» - рассказала «Фонтанке» тетя пострадавшей Влада Стрелец.

После распоряжения Голиковой в Смольном все-таки начали действовать. В пресс-службе сообщили, что случай Полины Стрелец на личном контроле губернатора Александра Беглова, и сейчас региональное ведомство по здравоохранению налаживает взаимодействие с Минздравом РФ и соответствующими службами Бали, чтобы доставить петербурженку домой.

Безразличие чиновников Петербурга, заставивших обычную семью потерять драгоценное для спасения дочери время, возмутило граждан. Многие писали в соцсетях, что Полина, занимавшаяся бизнесом в сфере образования, платила налоги в России, следовательно, имеет все права получить помощь. Тогда как казенный подход и равнодушие заставляет понимать, что в случае проблемы, требующей ресурса больше, чем есть у человека и его близких, гражданин становится «расходным материалом».

«Россияне, вы пытаетесь быть людьми обеспеченными, но по жизни все расходный материал. Когда живешь не лезешь никуда, так вроде все хорошо. Как серьезные проблемы - начинаешь понимать свою никчёмность», - написал комментатор.

Случись подобное в окружении кого-либо из высокопоставленных чиновников городского правительства, правовые основания и медицинский транспорт немедленно бы нашлись, причем без дополнительных обращений в Москву, уверены петербуржцы. Особенно если бы беда коснулась семьи губернатора или его друзей из числа влиятельных бизнесменов.

«По поручению вице-премьера… А без подзатыльника из Москвы помощь оказать не судьба?», - спрашивают читатели.

Отметили и равнодушие, проявленное в других случаях: будучи и за границей, и дома, люди иногда травмируются, тяжело болеют, теряя работоспособность надолго, и просят помощи правительства тогда, когда исчерпаны все возможности справиться своими силами, но редко ее получают. Мать 11-летней петербурженки летом 2021 года едва вывезла свою дочь с Кипра, после того, как девочку внезапно разбил паралич: обычная страховка не покрывала расходы на транспортировку медицинским самолетом в 25 тысяч евро, женщина начала собирать деньги своими силами. Только после того, как история стали широко известна благодаря СМИ, вмешался Смольный.

Теги: смольный, бали, александр беглов, голикова



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