В результате ЧП на "ВСМПО-Ависма" серьезно пострадала машинист мостового крана

В результате инцидента на предприятии корпорации "ВСМПО-АВИСМА" тяжелую травму - термический ожог получила 50-летняя машинист мостового крана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по Пермскому краю.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось о том, что якобы пострадали двое.

В инспекции труда уже приступили к расследованию тяжелого несчастного случая.

"13 февраля 2022 года при извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления, произошло попадание горячего титанового шлака на снег. В результате интенсивного образования пара, 50-летняя машинист мостового крана получила тяжелую травму - термический ожог. В настоящее время формируется комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая, для установления обстоятельств и причин несчастного случая", - говорится в сообщении.

По итогам проверки материалы будут направлены в следственные органы. Также инспекция труда обещает принять меры "административного характера".