В КБР разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии выявили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей. В схему были втянуты почти три тысячи вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, финансовая пирамида была создана в 2020 году. Преступники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.

Задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске.

На похищенные деньги двое обвиняемых купили фуру с прицепом стоимостью более 9 миллионов рублей. Еще один фигурант за 33 миллиона рублей купил земельный участок и жилой дом, а затем перепродал за 38,5 миллиона рублей. Все имущество арестовано.

В прошлом году сообщалось, что бывшую балерину Анастасию Волочкову мошенники обманули на 1,7 млн рублей. Артистка вложила свои деньги в финансовую пирамиду QBF. По уголовному делу в отношении владельцев и руководства компании насчитывается около 500 потерпевших, но следствие считает, что в реальности их минимум вдвое больше.