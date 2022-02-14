14 Февраля 2022
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граффити, нижневартовск, скрин, спасибо врачам (2020) | Фото: скрин, vk.com/samotlor_tv

В Тюмени в честь погибших от коронавируса трех медработников назовут улицы

В Тюмени в честь врачей, умерших от коронавируса будут названы три улицы. Об этом в своем Instagram заявил глава города Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об улицах в районе "Медицинского города". По словам мэра, таким образом будет увековечена память врачей Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной.

Все три медика скончались в 2020 году. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в санатории "Градостроитель", который стал первым в России обсерватором для больных COVID-19. Эльвира Федорова трудилась фельдшером в деревне Патрушево вместе с Надеждой Шалагиной, работавшей участковой медсестрой.

Теги: Марина Сафарова, Эльвира Федорова, Надежда Шалагина, врачи, коронавирус, улицы



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