В Тюмени в честь погибших от коронавируса трех медработников назовут улицы

В Тюмени в честь врачей, умерших от коронавируса будут названы три улицы. Об этом в своем Instagram заявил глава города Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об улицах в районе "Медицинского города". По словам мэра, таким образом будет увековечена память врачей Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной.

Все три медика скончались в 2020 году. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в санатории "Градостроитель", который стал первым в России обсерватором для больных COVID-19. Эльвира Федорова трудилась фельдшером в деревне Патрушево вместе с Надеждой Шалагиной, работавшей участковой медсестрой.