14 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Рысь (2018) | Фото: Энимал Ридер

Снежный барс загрыз рысенка в челябинском зоопарке

В зоопарке Челябинска 11 февраля погиб рысёнок.

"Он попал на территорию вольера снежного барса. Сейчас ведется служебное расследования и выясняются все обстоятельства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе зоопарка.

Рысенок родился в челябинском зоопарке 16 мая 2021 года.

Напомним, в сентябре в зоопарке погибли медведи Степан и Маша. Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В октябре был задержан подозреваемый в отравлении медведей. 5 декабря в учреждении умер лев Ричард, которому был 20 лет.

Теги: зоопарк, рысенок, снежный барс,



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