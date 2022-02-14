Снежный барс загрыз рысенка в челябинском зоопарке

В зоопарке Челябинска 11 февраля погиб рысёнок.

"Он попал на территорию вольера снежного барса. Сейчас ведется служебное расследования и выясняются все обстоятельства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе зоопарка.

Рысенок родился в челябинском зоопарке 16 мая 2021 года.

Напомним, в сентябре в зоопарке погибли медведи Степан и Маша. Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В октябре был задержан подозреваемый в отравлении медведей. 5 декабря в учреждении умер лев Ричард, которому был 20 лет.