Ушел из жизни владелец загородного клуба "Белая лошадь" Игорь Тугбаев

Идейный вдохновитель и владелец загородного клуба "Белая лошадь" вблизи Екатеринбурга Игорь Тугбаев ушел из жизни. Печальной новостью в соцсетях поделился глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

"Его усилия и личный вклад превратили конноспортивный клуб в многофункциональный комплекс европейского уровня. Благодаря Игорю Владимировичу, загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны. Здесь проводятся крупные спортивные турниры и масштабные мероприятия регионального и всероссийского уровня. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Владимировича. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал градоначальник.

По его словам, прощание с Игорем Тугбаевым состоится в четверг, 17 февраля, в 11.00 в селе Кашино (Ленина 111А, храм цесаревича Алексия).