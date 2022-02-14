Талибы направят к границе Таджикистана и Узбекистана 10 тысяч боевиков

"Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) направляет в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции 10 тысяч боевиков.

По словам начальника генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддина Фитрата, армия вооружена "современной техникой системы НАТО и США" и «готова принять меры против любого вооруженного действия". Ее готовы поддержать боевые самолеты, передает "Интерфакс".

В прошлом году сообщалось, что талибы создадут специальные батальоны террористов-смертников и направят их к границам Афганистана.