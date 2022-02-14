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Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по фигуристке Валиевой

Олимпийский комитет США разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой. Напомним, суд разрешил россиянке продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг.
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Исполнительный директор ОК США Сара Хиршланд заявила, что "чистым спортсменам отказывают в праве знать, что они соревнуются на равных". Также она обвинила Россию в "систематическом и повсеместном игнорировании чистого спорта".

Отметим, что CAS не принимал решение по поводу того, принимала ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства. Поэтому и возможная медаль Валиевой в индивидуальном первенстве, и "золото" россиян в командном турнире (добытое с помощью Валиевой) могут быть отозваны в дальнейшем.

Теги: сша, олимпиада в пекине, камила валиева, допинг, обвинение



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