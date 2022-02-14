Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по фигуристке Валиевой

Олимпийский комитет США разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой. Напомним, суд разрешил россиянке продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг.

Исполнительный директор ОК США Сара Хиршланд заявила, что "чистым спортсменам отказывают в праве знать, что они соревнуются на равных". Также она обвинила Россию в "систематическом и повсеместном игнорировании чистого спорта".

Отметим, что CAS не принимал решение по поводу того, принимала ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства. Поэтому и возможная медаль Валиевой в индивидуальном первенстве, и "золото" россиян в командном турнире (добытое с помощью Валиевой) могут быть отозваны в дальнейшем.