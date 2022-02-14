Новая программа антикоррупционного просвещения утверждена правительством Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова 14 февраля, была утверждена программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022–2024 годы», передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елена Долгова доложила, что программа разработана в целях обеспечения реализации пункта 5 статьи 5 Закона Новосибирской области от 24.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области».

«Программа содержит перечень мероприятий, ориентированных на повышение эффективности мероприятий по антикоррупционному просвещению, в том числе, повышения уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников государственных учреждений региона», – отметила Елена Долгова.

Программа предусматривает организацию мероприятий по информированию населения о положениях антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение правонарушений. Методические, информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных стандартах поведения подготовят для госслужащих региона и работников государственных учреждений. Также в перечень мероприятий вошли организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, тренингов по вопросам противодействия коррупции.

