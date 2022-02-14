Новая программа антикоррупционного просвещения утверждена правительством Новосибирской области

14 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Новосибирская область
правительство Новосибирской области (2022) | Фото: Накануне.RU

Новая программа антикоррупционного просвещения утверждена правительством Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова 14 февраля, была утверждена программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022–2024 годы», передает корреспондент Накануне.RU.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елена Долгова доложила, что программа разработана в целях обеспечения реализации пункта 5 статьи 5 Закона Новосибирской области от 24.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области».

«Программа содержит перечень мероприятий, ориентированных на повышение эффективности мероприятий по антикоррупционному просвещению, в том числе, повышения уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников государственных учреждений региона», – отметила Елена Долгова.

Программа предусматривает организацию мероприятий по информированию населения о положениях антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение правонарушений. Методические, информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных стандартах поведения подготовят для госслужащих региона и работников государственных учреждений. Также в перечень мероприятий вошли организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, тренингов по вопросам противодействия коррупции.

Теги: антикоррупционное просвещение, андрей травников, правовая грамотность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3823

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети