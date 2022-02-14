В Коркино после реконструкции открыли лыжную базу "Березка"

Лыжная база "Берёзка" открылась в городе Коркино после реконструкции, которую полностью профинансировала Русская медная компания. Благодаря масштабному обновлению объект расширил функционал до круглогодичного спортивного центра с летней лыжероллерной трассой и искусственным прудом. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Я очень рад за коркинцев и за всех, кто будет приезжать на эту лыжную базу заниматься спортом. Теперь здесь можно проводить время и зимой, и летом. Это стало возможно благодаря новой лыжеролллерной трассе и рекреационной пляжной зоне. Это место будет пользоваться большим интересом среди всех, кто живет рядом. Я хотел бы поблагодарить Русскую медную компанию за новый объект, за такую важную социальную инвестицию", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На лыжной базе построен новый тёплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря. На территории комплекса оборудована учебная лыжероллерная трасса для летних тренировок. Уличные спортивные и детские площадки оснащены тренажёрами, полосой препятствий и современными игровыми зонами. Полностью обновлён весь инвентарь: велосипеды, роликовые коньки и 550 пар лыж от ведущих мировых производителей. Для пляжного отдыха обустроен искусственный пруд в форме сердца. Для летнего отдыха закуплены велосипеды, роликовые коньки и лыжероллеры. Все объекты возвели на территории советской лыжной базы, где с момента постройки в 1974-м году ни разу не было ремонта.

"Популяризация спорта и развитие самых разных спортивных направлений – один из приоритетов социальной политики РМК. Сегодня мы видим, как масштабный спортивный проект – лыжная база, построенная 45 лет назад, – буквально переживает второе рождение. Уверена, теперь "Берёзка" станет ключевым спортивным объектом и местом для активного отдыха жителей Коркинского района и соседних территорий", - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Бюджет реконструкции базы составил 235 млн рублей. Обновлённая "Берёзка" уже начала принимать спортивные соревнования и постепенно становится площадкой проведения тематических мероприятий. В январе 2022-го года на базе прошёл Всемирный день снега – детский праздник, который отмечают на всех лыжных курортах мира. А в день торжественного открытия, 12 февраля, там состоялась юбилейная, сороковая Лыжня России – ежегодное событие, которое по всей стране отмечают массовыми лыжными забегами.

За последние годы РМК профинансировала строительство двух многофункциональных детских площадок в деревнях Шумаки и Дубровка Коркинского района. В городе построили открытый хоккейный корт, современный физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта, дзюдо, бокса, фитнеса, а также с тренажёрным залом и открытой ареной.

Русская медная компания ежегодно реализует социальные проекты на территории Коркинского муниципального района. Это стало возможно благодаря работе на данной территории предприятия АО "Томинский ГОК". Проекты направлены на поддержку спорта и развитие здорового образа жизни, а также на сохранение и модернизацию социально значимых объектов города. Инвестиции в социальные проекты Коркинского муниципального района превысили 900 млн рублей.