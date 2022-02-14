14 Февраля 2022
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Политика В России Москва
Встреча лидеров думских фракций с Владимиром Путиным 05.03.20. (2020) | Фото: kremlin.ru

Зюганов и Жириновский не будут участвовать в Совете Госдумы, где обсудят признание независимости ЛДНР

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов не будут участвовать в сегодняшнем Совете Госдумы. Первый находится в ЦКБ в Москве с пневмонией и коронавирусом, личных заявлений не делает, его представители уверяют, что лидер ЛДПР следит за ситуацией, в том числе и думской активностью.
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Зюганов, который тоже находится в больнице, заявил РИА Новости, что не примет участие в сегодняшнем Совете Думы, где рассмотрят обращение по ЛНР и ДНР, но очень ждет результатов. Ранее коллега Зюганова Николай Коломейцев сообщил о главе КПРФ: "Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у (лечащего) врача". Ранее в коммунистической партии сообщали, что Зюганов находится в больнице "для профилактики" и выйдет из нее через два-три дня (которые как раз сегодня и истекают).

Таким образом, на Совете Госдумы будут отсутствовать два из пяти лидеров фракций парламентских партий.

Совет Госдумы сегодня собирается рассмотреть предложение КПРФ об обращении к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. В поддержку этого документа высказываются КПРФ и "Справедливая Россия – За правду", но у "Единой России" пока не столь однозначная позиция.

Теги: геннадий зюганов, владимир жириновский, совет госдумы



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