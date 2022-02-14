На Средний Урал идет потепление

После морозной погоды на прошлой неделе, в Свердловскую область постепенно возвращается потепление. Согласно прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, уже в среду температура в регионе поднимется до минус 2-7 градусов.

Сегодня днем на Среднем Урале ожидается минус 5-10 градусов, в горах и низинах до минус 14. Ночью температура понизится до минус 16-21 градуса, а на севере достигнет минус 24-29. День 15 февраля выйдет немного холоднее предыдущего - минус 6-11 градусов, на крайнем севере до минус 14.

В ночь на 16 февраля ожидается потепление до минус 9-14 градусов, на крайнем севере до минус 19, а уже днем до минус 2-7 градусов. При этом все три дня ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег.

Аналогичная погода ожидается и в Екатеринбурге. 14 февраля днем - минус 5-7 градусов. В ночь на 15 число - до минус 16-18 градусов, а днем минус 6-8. В среду ночью минус 10-12 градусов, но уже днем потеплеет до минус 2-4.