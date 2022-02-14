Вопрос о виновности Валиевой в применении допинга рассмотрят в ходе других разбирательств

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не решала вопрос о вине российской фигуристки Камилы Валиевой в применении допинга.

Как говорится в решении суда, комиссию не просили признавать спортсменку виновной или оправдывать. Также она не решала, оставлять ли золото, которое было завоевано сборной России в командном турнире на Олимпиаде. Эти вопросы будут рассматриваться в ходе других разбирательств, пишет Regnum.

Ранее CAS принял решение допустить Валиеву до участия в личных соревнованиях на Олимпиаде. Одиночный женский турнир в фигурном катании начинается в Пекине 15 февраля.

Напомним, декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещенного препарата "триметазидин".Международный Олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытались опротестовать участие россиянки в Олимпиаде-2022 в Пекине. Олимпийский комитет России считает, что проба была вскрыта с не соответствующей правилам задержкой. При этом собственно наличие препарата в пробе ОКР не отрицает.