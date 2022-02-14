14 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Мобильный пункт вакцинации в ТРК &quot;VEER Mall&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

В Европе после ковид-вакцинации у женщин массово наблюдаются сбои менструального цикла

В Европе сотни тысячи женщин жалуются на нарушение менструального цикла после ковид-вакцинации. Медицинский наблюдательный орган ЕС проверяет эту связь, пишет Daily Mail.
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Европейский орган по контролю за лекарственными средствами объявил, что получает тысячи сообщений от женщин, страдающих менструальными изменениями после вакцинации. Женщины во всем мире сообщают об этой проблеме, которая касается около 40% вакцинированных женщин, отмечает издание.

Но регулирующий орган ЕС заявляет, что по-прежнему нет оснований полагать, что вакцинация влияет на фертильность, хотя нарушение менструального цикла является прямым ударом по детородной способности.

Только в Великобритании было зарегистрировано более 50 тыс. сообщений о нарушении менструального цикла, что вызвало проверку Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий. Министерство здравоохранения Великобритании также расследует случаи неожиданных вагинальных кровотечений после вакцинации.

Результаты расследования можно предположить заранее. Агентство уже заявило, что не видит никакой связи с вакцинацией, а проблемы с менструацией "чрезвычайно распространены" и могут быть вызваны чем-то другим.

Издание отмечает, что нерегулярные месячные снижают вероятность забеременеть, поскольку становится трудно отслеживать время, когда больше всего шансов забеременеть.

Теги: вакцинация,



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