На Ямале вертолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в тундре

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", выполняющий рейс из Нового Уренгоя в поселок Лескино Красноярского края, совершил вынужденную посадку в 20 километрах от села Антипаюта Тазовского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, причиной внеплановой посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

"По предварительным данным, в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта", - говорится в сообщении.

На борту находилось 15 вахтовиков и три члена экипажа. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания направляет резервный борт для эвакуации пассажиров и экипажа.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.