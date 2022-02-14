Украинский дипломат не исключил отказа страны от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что его страна может пойти на отказ от намерения вступить в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. "Мы пытаемся найти лучший вариант", - заявил посол в интервью радио BBC. Он добавил, что таким образом Украина откажется от цели, прописанной в ее конституции.

Напомним, против вступления Украины в НАТО выступает Россия. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает размещение сил НАТО на Украине прямой угрозой России, а также не исключил военного конфликта между Россией и НАТО в случае, если Украина попытается "силой вернуть Крым". В НАТО настаивают на политике "открытых дверей": в организации не хотят отказывать в членстве никому, кто пожелает в нее вступить.