Участники протестов разблокировали мост на границе Канады и США

Участники протестов против связанных с пандемией коронавируса ограничений разблокировали мост Амбассадор, расположенный на границе Канады и США.

Компания - владелец моста сообщила, что Абмассадор полностью открыт. Протестующие держали мост заблокированным в течение почти недели, отмечает Regnum.

Переход соединяет провинцию Онтарио и штат Мичиган. На него приходится четверть всего автомобильного трансграничного трафика между США и Канадой.

Ранее американское правительство призвало канадских коллег положить конец блокаде дальнобойщиков из движения "Конвой свободы" на границе двух стран.