14 Февраля 2022
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стоп НАТО альянс протест против НАТО перечеркнутый знак (2012) | Фото:kprf.perm.ru

Посол Украины допустил, что страна может отказаться от вступления в НАТО ради предотвращения войны

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться на отказ от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом говорится в сообщении ВВС Radio 5 в Тwitter.
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"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его страна может согласиться не вступать в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции", - написано под видеоинтервью.

Заявление Пристайко может быть связано с переговорами между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, стремление в НАТО и ЕС Рада закрепила в конституции в конце срока Петра Порошенко, который хотел таким образом повысить свои шансы на переизбрание. После вступление в должность Владимира Зеленского этот курс не изменился. Осенью 2019 года были робкие попытки нормализовать отношения с Россией, не ломясь в НАТО. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять: "Возьмите нас". После этого партия Порошенко подвергла резкой критике новые власти за попытку пересмотра внешнеполитического курса.

При этом многие европейские политики открыто говорят о том, что Украина не соответствует критериям членства в ЕС и НАТО, да и Европе сейчас не до приема еще и Украины.

Теги: украина, нато



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