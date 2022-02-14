14 Февраля 2022
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Общество В России
Ольга Любимова (2020) | Фото: Накануне.RU

Минкульт приостановил обсуждение скандального "списка традиционных ценностей"

Минкульт приостановил общественные обсуждения проекта указа президента о "традиционных духовно-нравственных ценностях". Список ценностей (а также основных угроз для них) вызвал неоднозначную реакцию в культурном сообществе, обернувшуюся скандалом.
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В министерстве решение о приостановке объяснили необходимостью "выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков".

О неоднозначности документа можно судить хотя бы по оценкам на официальном портале проектов законодательных актов: за список ценностей высказалось 100 тыс. пользователей, против – 79 тыс.

В Минкульте указали, что список ценностей обсуждали на двух площадках, в том числе в Общественной палате России (Накануне.RU писало об этом довольно странном мероприятии, где самой цитируемой персоной стал Путин).

"Вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов", - цитирует РБК сообщение министерства культуры.

Теги: минкульт, традиционные ценности, общество, обсуждение, скандал



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