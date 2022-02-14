14 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Меру пресечения "среднеуральскому стрелку" должны избрать завтра

Решение об избрании меры пресечения жителю Среднеуральска, застрелившему свою супругу, должны принять уже завтра. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, добавив, что пока определены лишь примерные сроки, а решение будет приниматься в Верхнепышминском городском суде региона.

Напомним, что вчера днем в полицию поступила информация о жителе Среднеуральска, стрелявшем из окна по улице, однако позднее в СКР рассказали Накануне.RU, что пенсионер осуществил оба выстрела у себя в квартире, и в результате убил свою супругу. Подозреваемый был задержан, с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий. Также в отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. А предполагаемую причину ранее назвал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: Среднеуральск, стрелок, суд, мера пресечения



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