14 Февраля 2022
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беженцы, переселенцы, Украина (2014) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Посол Франции призвал французов на Украине запастись продуктами, водой и бензином

Посол Франции Этьен де Понсен призвал всех французов, которые находятся на Украине, запастись пищей, питьевой водой, теплой одеждой и бензином, по возможности с запасом. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте посольства.
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Поводом для таких действий является напряженность ситуации вокруг Украины, в чем обвиняются российские войска. Французам рекомендовано отложить вообще все поездки на Украину, а не только второстепенные. В то же время посол не призвал французов, находящихся на Украине, покинуть страну.

Как сообщал на днях Reuters, в Елисейском дворце не видят признаков подготовки "российского вторжения", но готовы к любому развитию событий.

Теги: Франция, Украина



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