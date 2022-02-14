14 Февраля 2022
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Экономика В России
Анатолий Чубайс на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" после введения налога за углеродные выбросы

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что в России стоит задуматься о срочном введении налога на углеродные выбросы.

Это, по его словам, единственный метод нейтрализовать негативные последствия от "углеродного налога", который планирует ввести Евросоюз, передает РБК.

Чубайс назвал плату за углерод самым мучительным и самым тяжелым вопросом, который обсуждался на совещании правительства на прошлой неделе. Сахалинскую область выбрали пилотным регионом страны для апробации системы торговли квотами на выбросы.

Политик назвал здравой идею о проведении сахалинского эксперимента и предсказал "совсем другую жизнь" в России при введении платы за углеродные выбросы.

Чубайс напомнил об углеродном налоге Евросоюза, который планируют ввести уже в 2025 года, а все льготы отменить к 2028.

Спецпредставитель главы государства добавил, что у европейцев в настоящее время цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, что говорит об эффективной ставке — $50 за тонну. К 2030 году она составит $100, если не принимать во внимание динамику. Если сейчас вложить $100 в расчет потенциальной цены углерода для экономики России, то "это будет совсем другая жизнь", считает Чубайс.

Теги: анатолий чубайс, углеродные выбросы



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