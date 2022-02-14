14 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале осудили женщину, которая решила истопить баню на чужом участке, но сожгла дом и автомобиль

В Карабаше суд признал жительницу Миасса виновной в неосторожном уничтожении чужого имущества в результате пожара. Женщина приговорена к году исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

19 августа прошлого года в деревне Мухаметово Карабаша женщина проникла на территорию чужого домовладения и решила истопить баню. Она разожгла огонь и вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону. Когда она вернулась, то обнаружила пожар в бане.

Женщины испугалась и сбежала с места происшествия.

В результате пожара сгорел дом, имущество и автомобиль ВАЗ 2114 общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. По решению суда женщины должна возместить ущерб.

Теги: пожар, суд, приговор,



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