"А когда дистант?" В соцсетях УрФУ студенты просятся на удаленку

14 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Комментарии студентов про дистант под постами в УрФУ (2022) | Фото: t.me/urfu_ru

"А когда дистант?" В соцсетях УрФУ студенты просятся на удаленку

Студенты УрФУ митингуют в соцсетях вуза, призывая руководство вернуть дистанционный формат обучения. В своих обращениях учащиеся ссылаются на высокий рост заболеваемости коронавирусом, однако чаще всего в комментариях можно увидеть повторяющуюся фразу: "Очень интересно, а когда дистант?"

После продолжительного флешмоба между студентами возник спор о необходимости введения удаленки. Значительная часть обучающихся напоминает, что платили за очное обучение с возможность свободно переговорить с преподавателем, а по итогу получили заочку, что в разы дешевле очного формата обучения. Однако "другой лагерь" студентов напоминает, что удаленка давно показала свои преимущества, а для многих подобный формат стал намного удобнее, ведь лекции теперь можно пересмотреть в любое удобное время.

Комментарии студентов про дистант под постами в УрФУ(2022)|Фото: t.me/urfu_ru

"Да задрали со своим дистантом, (зачем) поступали вообще? Переводитесь на заочку, - пишет Екатерина под очередным постом УрФУ в Telegram. - 80% из тех, кто топит за дистант, на следующий же день пойдут гулять в то же самое кино, кафе, еще куда-нибудь, где народу больше, чем ваших одногруппников. А вы мне оплатите 200+к за очное обучение? При том, что учусь я по сути на дистанте уже второй год".

"А что по теме писать-то? Вы считаете идею введения очных лекций верной относительно уровня заболеваемости? Да даже безотносительно этого, дистанционка показала себя достаточно стабильной, чтобы оставить лекции в таком формате. Люди РАБОТАЮТ дистанционно. или они так, понарошку работают? - задается вопросом очередной комментатор. - Мы уже давно ни на что не надеемся, мы просто злые как собаки и компенсируем эту злобу ржачками".

На момент публикации пресс-служба УрФУ не смогла ответить Накануне.RU на вопрос о дальнейших действиях руководства вуза. Однако до этого на подобные жалобы вуз часто отвечал, что обязан руководствоваться распоряжениями Роспотребнадзора.

Напомним, что весенний семестр в УрФУ начался очно с понедельника, 14 февраля. Периодическое изменение формата обучения в последние полтора года стало привычным для образовательных учреждений. Однако еще в апреле 2020 года, когда весь мир был вынужден уйти на самоизоляцию, российские студенты начали выходить на акции к стенами вузов, создав петицию с жалобами на условия дистанта, на который они были вынуждены перейти из-за пандемии. Главные требования касались перерасчета оплаты очного обучения и снижения или отмены платы за студенческие общежития в условиях эпидемии.

Позднее, уже в ноябре, активисты установили прямо напротив главного корпуса УрФУ арт-объект "Буратино", как символ оболванивания студентов и учеников школ на дистанционке.

Теги: дистант, УрФУ, соцсети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3823

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети