"А когда дистант?" В соцсетях УрФУ студенты просятся на удаленку

Студенты УрФУ митингуют в соцсетях вуза, призывая руководство вернуть дистанционный формат обучения. В своих обращениях учащиеся ссылаются на высокий рост заболеваемости коронавирусом, однако чаще всего в комментариях можно увидеть повторяющуюся фразу: "Очень интересно, а когда дистант?"

После продолжительного флешмоба между студентами возник спор о необходимости введения удаленки. Значительная часть обучающихся напоминает, что платили за очное обучение с возможность свободно переговорить с преподавателем, а по итогу получили заочку, что в разы дешевле очного формата обучения. Однако "другой лагерь" студентов напоминает, что удаленка давно показала свои преимущества, а для многих подобный формат стал намного удобнее, ведь лекции теперь можно пересмотреть в любое удобное время.

"Да задрали со своим дистантом, (зачем) поступали вообще? Переводитесь на заочку, - пишет Екатерина под очередным постом УрФУ в Telegram. - 80% из тех, кто топит за дистант, на следующий же день пойдут гулять в то же самое кино, кафе, еще куда-нибудь, где народу больше, чем ваших одногруппников. А вы мне оплатите 200+к за очное обучение? При том, что учусь я по сути на дистанте уже второй год".

"А что по теме писать-то? Вы считаете идею введения очных лекций верной относительно уровня заболеваемости? Да даже безотносительно этого, дистанционка показала себя достаточно стабильной, чтобы оставить лекции в таком формате. Люди РАБОТАЮТ дистанционно. или они так, понарошку работают? - задается вопросом очередной комментатор. - Мы уже давно ни на что не надеемся, мы просто злые как собаки и компенсируем эту злобу ржачками".

На момент публикации пресс-служба УрФУ не смогла ответить Накануне.RU на вопрос о дальнейших действиях руководства вуза. Однако до этого на подобные жалобы вуз часто отвечал, что обязан руководствоваться распоряжениями Роспотребнадзора.

Напомним, что весенний семестр в УрФУ начался очно с понедельника, 14 февраля. Периодическое изменение формата обучения в последние полтора года стало привычным для образовательных учреждений. Однако еще в апреле 2020 года, когда весь мир был вынужден уйти на самоизоляцию, российские студенты начали выходить на акции к стенами вузов, создав петицию с жалобами на условия дистанта, на который они были вынуждены перейти из-за пандемии. Главные требования касались перерасчета оплаты очного обучения и снижения или отмены платы за студенческие общежития в условиях эпидемии.

Позднее, уже в ноябре, активисты установили прямо напротив главного корпуса УрФУ арт-объект "Буратино", как символ оболванивания студентов и учеников школ на дистанционке.