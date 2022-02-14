14 Февраля 2022
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Дания рассматривает сворачивание ковид-вакцинации

Органы здравоохранения Дании заявили, что они рассматривают возможность сворачивания ковид-вакцинации весной и не видят причин для введения дополнительных доз. Об этом пишет APNews.com.
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Датское управление здравоохранения заявило, что очередная волна коронавируса идет на убыль из-за большого иммунитета населения благодаря вакцинации. В ноябре Дания расширила свою программу вакцинации даже для детей в возрасте 5-11 лет. Но сейчас власти начинают планировать завершение текущей программы вакцинации для всех целевых групп, включая программу для детей 5-11 лет.

Согласно официальным данным, более 80% населения получили две дозы, более 60% - три дозы. Агентство заявило, что рассматривает возможность "сворачивания всей общей программы вакцинации позже весной". Правда, отмечается, что при новых поводах все продолжится.

Дания отменила большинство ограничений после того, как официальные лица заявили, что они больше не считают ковид "социально значимым заболеванием". Рост заболеваемости есть, но он не является тяжелым бременем для системы здравоохранения. Основной аргумент - это высокий процент вакцинированных, из-за чего вирус больше не представляет опасность.

Однако официальные данные свидетельствуют об обратном влиянии вакцинации. В ноябре-декабре 2020 года общая смертность в стране была на 8% выше фоновой. В ноябре-декабре 2021 года - на 16%. То есть после массовой ковид-вакцинации избыточная смертность выросла в два раза. Притом что ковидная смертность снизилась. Это значит, что или ковидную смертность после вакцинации специально занижают, или ковид не представляет большой угрозы, а смертность выросла именно из-за вакцинации.

Теги: Дания, вакцинация



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