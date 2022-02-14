14 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая помощь, здравоохранение, медицина (2022) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жителей Прикамья напугал густой дым над "ВСМПО-Ависма"

Жителей Березников встревожил густой черный дым, поднявшийся над предприятием "ВСМПО-АВИСМА". Инцидент произошел накануне. Видеоролик интернет-пользователи опубликовали в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Типичные Березники" местные жители утверждают, что якобы был "хлопок", некоторые жалуются на дребезжание стекол. По словам одного из участников обсуждения, в цехе №37 взорвался металл, от соприкосновения со снегом.

"Пострадали крановщица и печевой", - сообщил пользователь Дмитрий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что 13 февраля на производстве произошел инцидент. Однако взрыва или пожара не было. Уточнить информацию о ЧП в ведомстве предложили в "ВСМПО-Ависма".

Предприятие пока не прокомментировало ситуацию.

Теги: ВСМПО-Ависма, пострадавшие, дым, хлопок



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