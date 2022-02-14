Двое канадских спецназовцев оказались под следствием за поддержку "Конвоя свободы"

Двое сотрудников спецназа Вооружённых сил Канады находятся под следствием по подозрению в поддержке "Конвоя свободы".

Согласно заявлению Министерства национальной обороны, один из военнослужащих был задержан 1-го, а другой — 10-го февраля.

Командующий канадскими силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Бойвин заявил, что к этому моменту задержанные, поддержавшие протест "в той или иной форме", уже находились в процессе увольнения со службы.

Издание CBC передаёт, что подследственные являются членами Совместной оперативной группы 2, также известной как JTF2, элитного антитеррористического подразделения.

Массовые протесты канадцев, несогласных с обязательной вакцинацией, не прекращаются уже более двух недель. Сотни грузовиков "Конвоя свободы" продолжают стоять на улицах Оттавы и блокировать несколько переходов на границе с США.