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Общество За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: Carlos Osorio / Reuters

Двое канадских спецназовцев оказались под следствием за поддержку "Конвоя свободы"

Двое сотрудников спецназа Вооружённых сил Канады находятся под следствием по подозрению в поддержке "Конвоя свободы".

Согласно заявлению Министерства национальной обороны, один из военнослужащих был задержан 1-го, а другой — 10-го февраля.

Командующий канадскими силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Бойвин заявил, что к этому моменту задержанные, поддержавшие протест "в той или иной форме", уже находились в процессе увольнения со службы.

Издание CBC передаёт, что подследственные являются членами Совместной оперативной группы 2, также известной как JTF2, элитного антитеррористического подразделения.

Массовые протесты канадцев, несогласных с обязательной вакцинацией, не прекращаются уже более двух недель. Сотни грузовиков "Конвоя свободы" продолжают стоять на улицах Оттавы и блокировать несколько переходов на границе с США.

Теги: Канада, протесты, спецназ



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2022 10:11 Мск Участники протестов разблокировали мост на границе Канады и США

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