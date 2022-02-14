14 Февраля 2022
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ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

Против экс-главы ГИБДД по Приморскому краю завели уголовное дело

На бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело. Речь идет о ст. 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору, пишут местные СМИ.

После допроса с подозреваемого взяли обязательство о явке, сказал РИА Новости источник.

9 февраля сообщалось об обысках у Зубакина. В конце января полковник полиции ушел в отпуск с дальнейшим выходом на пенсию.

Уточняется, что расследование идет в рамках дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Не исключается, что именно Зубакин был во главе коррупционной схемы, которую раскрыли силовики в сентябре 2021 года. Несколько фигурантов находятся под следствием. Как напоминает Regnum, было выявлено два эпизода получения взяток в размере 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Теги: экс-глава гибдд, приморский край, уголовное дело



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