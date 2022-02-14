В двух городах Югры возобновят полёты за рубеж

Из двух аэропортов Югры можно будет улететь за рубеж, сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

"Принято решение о возобновлении с 21 февраля полётов из международных аэропортов Нижневартовска и Ханты-Мансийска по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - уточнили в Правительстве.

С этого же дня аналогичные разрешения даны аэропортам Ставрополя, Якутска и Абакана.