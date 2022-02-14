Валиева продолжит выступление на Олимпиаде

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до соревнований.

"Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. Одиночный женский турнир в фигурном катании начинается в Пекине во вторник, 15 февраля.

Напомним, декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещенного препарата "триметазидин".

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию, заявив, что Олимпийский комитет России, под флагом которого на Играх в Китае выступают российские спортсмены, не является виновником ситуации с Валиевой. Также МОК рассматривает ситуацию с фигуристкой как единичный случай, то есть о санкциях в отношении всей сборной речи не идет.