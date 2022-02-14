14 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывшего энергетика приговорили к ограничению свободы после гибели ребенка от удара таком

В Челябинске бывшего энергетика агентства "Вертикаль" приговорили к 2 годам ограничения свободы по обвинению в причинении смерти по неосторожности 10-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, тело ребенка с признаками поражения электрическим током обнаружили вечером 6 июня 2021 года на территории одного из жилищных комплексов города. По версии следствия, ребенок соприкоснулся с торчащей из земли гофрированной трубой с оголенными жилами кабеля, находящимися под напряжением вблизи дома. В результате мальчик получил удар электрическим током.

Следствие считает, что обвиняемый не провел осмотр и ремонт оборудования, не обеспечил наличие предупредительных плакатов и знаков на данном участке местности, где из земли выступала гофрированная труба с оголенными жилами кабеля, находящимися под напряжением.

Обвиняемый при рассмотрении уголовного дела в суде добровольно выплатил материальный ущерб и моральный вред в размере 1 млн рублей.

Теги: удар током, ребенок, суд,



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