Скандальному крематорию в Нижнем Тагиле через суд запретили работать

Ленинский районный суд Нижнего Тагил запретил деятельность скандально известного крематория. Напомним, что земельный участок по ул. Трикотажников принадлежит на праве собственности физическому лицу, а кремационное оборудование эксплуатируется ООО "Альянс". Ранее жители города неоднократно жаловались на работу крематория, однако компания не прекращала свою деятельность. Тогда в дело вмешались журналисты и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате проверки выяснилось, что вышеупомянутый земельный участок относится к территориальной зоне П-2 - зона производственно-коммунальных объектов, однако на деле используется под ритуальную деятельность, что является прямым нарушением ст. 7 Земельного кодекса РФ. Более того, как у собственника здания, так и у ООО "Альянс" отсутствует разработанный и согласованный с уполномоченными органами проект нормативов допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны.

"Использование собственниками и ООО "Альянс" здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряженность у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием запретить собственнику и ООО "Альянс" использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание как крематорий. Помимо этого, ведомством также были поданы заявления о запрете поставки газа в здание и о запрете совершать действия, направленные на отчуждение, передачу во владение и пользование земельного участка и нежилого здания в пользу иных лиц. Впоследствии судом также было запрещено совершать действия по государственной регистрации перехода и прекращения права собственности на указанные объекты недвижимости, в которых расположен крематорий.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.