14 Февраля 2022
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Общество В России
деньги, рубли и доллары (2013) | Фото:

В России выросло число желающих получать зарплату в долларах или евро

Порядка половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Об этом говорится в данных опроса сервиса SuperJob.

31% опрошенных не считают это необходимым.

На сегодняшний день число желающих закрепить зарплату в долларах или евро оказалось максимальным с 2015 года: тогда такой вариант рассматривали 32% жителей страны. К 2020 году этот показатель увеличился до 37%.

Ранее опрос "Работы.ру" показал, что только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты. Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч.

Работать за так называемую черную зарплату согласны 36% россиян. Почти такое же количество - 35% респондентов - не согласятся на такое предложение, показал ранее опрос SuperJob.ru.

Теги: зарплата, доллары, евро



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