В Бурятии пьяный ревнивец прострелил ноги детям своей сожительницы

В Бурятии 29-летний мужчина прострелил из ружья ноги пасынкам-подросткам. Дети 14 и 16 лет были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас следователи допрашивают нападавшего.

По предварительным данным, ревнивец из села Оер Джидинского района в последнее время стал подозревать сожительницу в неверности, проявлял ревность.

"13 февраля в вечернее время женщина по просьбе сестры направилась к ней домой, чтобы затопить печь. В это же время подозреваемый вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу на месте, он схватил охотничье ружье и кинулся на ее поиски. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать. Обнаружив сожительницу, мужчина стал ругаться с ней. Они находились во дворе дома, куда следом зашли дети женщины. Первым на помощь матери спешил старший сын. В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружье и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый произвел еще один выстрел, которым причинил ранение ног второму мальчику", - рассказали в пресс-службе республиканского управления СКР.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но вскоре его нашла полиция.