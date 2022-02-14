Бизнесмены и олигархи покидают Украину чартерами и частными самолетами, - СМИ

Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну, пользуясь чартерными рейсами и частными самолетами, передает "Украинская правда".

По данным издания, лишь за 13 февраля из Украины было совершено около 20 вылетов.

Источники сообщили, что в воскресенье страну покинули самолеты Рината Ахметова (первое место в украинском Forbes) и Бориса Колесникова (55 место).

Частный борт на 50 человек, по словам источников, заказал депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь", миллионер Игорь Абрамович. Кроме того, сообщается, что как минимум восемь предпринимателей, среди которых есть депутаты Рады, уехали из страны ранее.

Напомним, американский президент Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину уже 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале в газете Politico, которая ссылается на собственные источники.

В январе Госдеп США распорядился о начале добровольного отъезда из Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов их семей. 11 февраля Байден призвал американских граждан незамедлительно покинуть Украину, используя любой доступный вариант транспорта.

За минувшие выходные как минимум 35 государств рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, сообщает "Пул №3".