МОК не считает Олимпийский комитет России виновником ситуации с Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня на экстренной выездной сессии в Пекине примет решение относительно судьбы 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, проба которой на допинг оказалась положительной.

В преддверии этого события официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию. Напомним, именно МОК стал одним из инициаторов судебного разбирательства.

По словам Адамса, Олимпийский комитет России, под флагом которого на Играх в Китае выступают российские спортсмены, не является виновником ситуации с Валиевой. Также МОК рассматривает ситуацию с фигуристкой как единичный случай, то есть о санкциях в отношении всей сборной речи не идет.

Также Адамс заявил, что в МОК не спешат делать выводы о виновных в ситуации с российской фигуристкой. При этом в МОК готовы следовать любому решению CAS по Валиевой до конца, вне зависимости от того, понравится это решение или нет. С другой стороны, если CAS решит допустить Валиеву к участию в Олимпиаде, то это не будет означать, что она не использовала допинг, заявил Адамс. Вполне вероятно, что международные организации захотят опротестовать решение CAS, если оно будет в пользу россиянки.

"Могу сказать достоверно – в 14:00 по местному времени (9:00 мск) будет озвучено решение, согласно которому спортсменка сможет или не сможет принимать участие в индивидуальном зачете", - заключил пресс-секретарь МОК.

Одиночный женский турнир в фигурном катании начинается в Пекине во вторник, 15 февраля.