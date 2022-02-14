Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине
Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.
За произвольный танец наша пара получила 131,66 балла, в сумме набрав 220,51 балла.
Золотая награда досталась французами Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Они обновили мировой рекорд по сумме баллов. Третьими стали представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 в произвольном танце; 218,02 в сумме).
СЕРЕБРО! Еще одна медаль в копилку нашей команды 🥈— Матч ТВ (@MatchTV) February 14, 2022
Все-таки Пападакис и Сизерон сегодня выступили волшебно и были лучше Синициной и Кацалапова. Не намного, но лучше 🙌🏻
Вика и Никита – все равно прекрасны. Увозят из Пекина две медали, это шикарный результат 👏👏👏 pic.twitter.com/iDmBRHJXIh