Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.

За произвольный танец наша пара получила 131,66 балла, в сумме набрав 220,51 балла.

Золотая награда досталась французами Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Они обновили мировой рекорд по сумме баллов. Третьими стали представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 в произвольном танце; 218,02 в сумме).