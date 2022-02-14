В результате пожара на челябинском заводе пострадал один человек

В Челябинске один человек пострадал в результате пожара на лакокрасочном заводе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, пожар произошел днем 13 января. Ему был присвоен повышенный номер сложности. Горело производственное здание на 3 этаже на площади 300 м2.

Самостоятельно из здания эвакуировалось десять человек. Один человек получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Через 1,5 часа пожар был ликвидирован. Устанавливается причина возгорания.