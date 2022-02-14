РЭО: Екатеринбургу и Белоярскому угрожают инфекционные заболевания из-за медицинских отходов

В Екатеринбурге и Белоярском зафиксированы нарушения экологических и санитарных норм при вывозе и утилизации медицинского мусора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО (Российское экологическое общество) Свердловской области, из-за неверного обращения с опасными отходами класса Б и В (желтые и красные пакеты), муниципалитетам может грозить вспышка инфекционных заболеваний и большие экологические проблемы.

"Фирмы "УМПО", "Энерго" и "Экма-Конфи" должны оказывать услуги по вывозу и термическому уничтожению медицинских отходов из больниц, стоматологий, лабораторий. На самом деле опасные и заразные отходы они забирают на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям: не имеют маркировки "медицинские отходы", кабина водителя не отделена от кузова, нет удерживающих устройств для контейнеров, отсутствуют комплекты средств для проведения экстренной дезинфекции, по окончании перевозки транспорт не дезинфицируют. Это вдвойне опасно, так как часть отходов привозят на машинах "Яндекс такси", которые после этого едут на другие заказы", - рассказали в РЭО.

Далее опасные отходы не утилизируют должным образом, а попросту прячут в полиэтиленовые пакеты черного цвета и белые биг-бэги. Об обеззараживании, в соответствии п. 203 СанПиН 2.1.3684-21, речи якобы и вовсе не идет. После мусор везут на полигон в Белоярский район, который эксплуатирует ООО ЦУМПО".

"О нарушениях в деятельности компаний "УМПО" и "Энерго" нам стало известно от жителей Белоярского городского округа полгода назад. Тогда местные жители жаловались на удушающий запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов. Юридические лица благодаря нам были привлечены к ответственности. Однако работу свою не прекратили. Экоактивисты сообщили нам новые факты. Мы получили фотографии и информацию о схеме нарушений, которую сейчас используют эти фирмы", – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

По заверениям специалистов РЭО, все фирмы принадлежат одному лицу - Александру Дудину, и на данный момент сотрудники организации уже собрали доказательства преступной деятельности: фотографии и многочисленные факты нарушений. Свердловское отделение РЭО обратилось в прокуратуру Екатеринбурга для приостановки деятельности компаний, проведения проверки и привлечения виновных к ответственности.