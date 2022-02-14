Вирусолог не исключил появление нового суперштамма коронавируса

Если появится новая разновидность коронавируса, это, скорее всего, произойдет в "регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу" — Китае или странах Южной Азии.

Как сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, в КНР живет 1,5 млрд фактически непереболевших людей. Отмечается, что гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании, так как 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться.

Как считает эксперт, в других странах новой разновидности COVID-19 формироваться труднее именно из-за отсутствия достаточной ресурсной базы — большинство людей уже столкнулись с вирусом, пишут "Известия".

Напомним, правительство России выделило средства на изучение генома штамма коронавируса "омикрон". Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма.