14 Февраля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Вирусолог не исключил появление нового суперштамма коронавируса

Если появится новая разновидность коронавируса, это, скорее всего, произойдет в "регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу" — Китае или странах Южной Азии.

Как сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, в КНР живет 1,5 млрд фактически непереболевших людей. Отмечается, что гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании, так как 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться.

Как считает эксперт, в других странах новой разновидности COVID-19 формироваться труднее именно из-за отсутствия достаточной ресурсной базы — большинство людей уже столкнулись с вирусом, пишут "Известия".

Напомним, правительство России выделило средства на изучение генома штамма коронавируса "омикрон". Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма. 

Теги: коронавирус, covid-19, эпидемия



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