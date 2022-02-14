14 Февраля 2022
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Общество В России
стая собак (2022) | Фото: vk.com/typical_severouralsk

В Госдуме предлагают разрешить умерщвлять бродячих животных

Согласно поправкам в закон об ответственном обращении с животными, российским субъектам позволят самим решать, что делать с бездомными собаками.

В Госдуме подтвердили, что предложение поступило в рабочую группу и будет рассмотрено 14 февраля. Отмечается, что в законе останется принцип гуманного отношения к животным.

Как заявил источник "Известий" в правительстве РФ, хотя в тексте поправки такой формулировки нет, де-факто она означает разрешение на умерщвление. Об этом говорят и в экспертном сообществе.

Там считают, что прежде всего необходимо провести проверку на местах — сейчас уже выделяются необходимые средства на строительство приютов, однако зачастую деньги не идут по назначению.

Напомним, Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак. Отмечается, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений в данный момент не соответствуют сложившейся ситуации.

Теги: животные, Госдума



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